Каспер Рууд обратился к Карлосу Алькарасу, победившему его в финале US Open. Тот ответил

Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд обратился к лидеру рейтинга ATP Карлосу Алькарасу, который обыграл его в финальном матче Открытого чемпионата США. Алькарас победил Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Какие безумные недели в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я наслаждался каждой минутой.

Поздравляю, Карлос, с покорением двух важных вех в один день. Всегда здорово делить корт с тобой. До встречи, Нью-Йорк!» — написал Рууд в своих социальных сетях.

«Всегда приятно делить корт с тобой! Ты невероятен!» — ответил Алькарас в комментариях к соответствующему посту.

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