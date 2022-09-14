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Сборная Германии без Зверева одолела Францию на групповом этапе финала Кубка Дэвиса

Сборная Германии без Зверева одолела Францию на групповом этапе финала Кубка Дэвиса
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Сборная Германии по теннису со счётом 2:1 одолела команду Франции в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.

Группа C. Германия – Франция (2:1)

Бенжамен Бонзи (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 6:2, 5:7.
Адриан Маннарино (Франция) – Оскар Отте (Германия) – 6:4, 6:3.
Николя Маю/Артур Риндеркнеш (Франция) – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) – 6:2, 3:6, 6:7 (1:7).

Отметим, что перед стартом турнира команда Германии из-за травмы потеряла лидера – олимпийского чемпиона, пятую ракетку мира Александра Зверева.

Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.

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