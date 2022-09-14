Сборная Германии без Зверева одолела Францию на групповом этапе финала Кубка Дэвиса

Сборная Германии по теннису со счётом 2:1 одолела команду Франции в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.
Группа C. Германия – Франция (2:1)
Бенжамен Бонзи (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 6:2, 5:7.
Адриан Маннарино (Франция) – Оскар Отте (Германия) – 6:4, 6:3.
Николя Маю/Артур Риндеркнеш (Франция) – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) – 6:2, 3:6, 6:7 (1:7).
Отметим, что перед стартом турнира команда Германии из-за травмы потеряла лидера – олимпийского чемпиона, пятую ракетку мира Александра Зверева.
Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.
- 14 сентября 2022
-
22:13
-
21:45
-
20:58
-
20:55
-
20:34
-
19:58
-
19:22
-
18:56
-
18:52
-
18:37
-
16:22
-
15:22
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:29
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:01
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
-
08:15
-
08:08
-
08:02
-
07:44
-
07:32