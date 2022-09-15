Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Роджера Федерера завершить спортивную карьеру

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера закончить карьеру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября.

«Несомненно, легендарная карьера. У него многие учились, многие на него равнялись. Роджер — яркий представитель классического тенниса, умел всё. Это человек для подражания и в технико-тактическом плане, и по человеческим мотивам в умении держаться. Он яркий представитель того тенниса, который на сегодня мало кто демонстрирует», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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