Анастасия Гасанова не пробилась в четвертьфинал турнира в Ченнаи
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не прошла в третий круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия), проиграв британке Кэйти Суон. В первом круге Анастасия обыграла 23-ю ракетку мира, американку Элисон Риске.
Кэйти Суон обыграла россиянку со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Гасановой ни одного эйса, восемь двойных ошибок, четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх. Суон однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.
В четвертьфинале Суон встретится с японкой Нао Хибино, которая обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:2, 6:3.
Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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