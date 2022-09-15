Анастасия Гасанова не пробилась в четвертьфинал турнира в Ченнаи

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не прошла в третий круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия), проиграв британке Кэйти Суон. В первом круге Анастасия обыграла 23-ю ракетку мира, американку Элисон Риске.

Кэйти Суон обыграла россиянку со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. На счету Гасановой ни одного эйса, восемь двойных ошибок, четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх. Суон однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

В четвертьфинале Суон встретится с японкой Нао Хибино, которая обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:2, 6:3.

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.