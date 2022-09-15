Тейлор Фритц в трёх сетах обыграл Александра Бублика на Кубке Дэвиса

12-я ракетка мира, американец Тейлор Фритц обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика (44-й в рейтинге ATP) в рамках группового этапа финала Кубка Дэвиса.
Фритц обыграл Бублика со счётом 7:6 (8:6), 1:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету Бублика девять эйсов, пять двойных ошибок, три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Фритц шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.
Отметим, что победа Фритца позволила США сделать счёт в матче с Казахстаном 2:0. В первой встрече американец Томми Пол со счётом 6:1, 6:4 обыграл Михаила Кукушкина. В группе D, помимо США, уверенно лидирующих в группе, и Казахстана, также присутствуют Великобритания и Нидерланды.
- 15 сентября 2022
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