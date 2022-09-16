Мария Кириленко выложила фото с Роджером Федерером

Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко обратилась к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

«Спасибо, Роджер, что показал нам, как играть в эту игру! Ты прекрасный человек и великий чемпион! P. S. Добро пожаловать в клуб», — написала Кириленко в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Федерером.

Фото: из личного архива марии кириленко

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

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