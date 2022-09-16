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Алькарас потерпел поражение в первом матче в статусе первой ракетки мира

Алькарас потерпел поражение в первом матче в статусе первой ракетки мира
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий первую строчку мирового рейтинга, в трёх сетах уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму (13-я ракетка мира) на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу канадца. Оже-Альяссим 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Алькарас выполнил три подачи навылет, один раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из семи.

Канада сравняла счёт в противостоянии с Испанией — 1:1. Ранее Роберто Баутиста-Агут в трёх сетах оказался сильнее Вашека Поспишила — 3:6, 6:3, 6:3. В 1-м туре группового этапа Кубка Дэвиса Испания расправилась с Сербией — 3:0, а Канада одолела Южную Корею со счётом 2:1.

Кубок Дэвиса 2022. Группа B
16 сентября 2022, пятница. 19:55 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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