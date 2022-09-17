Муратоглу — о Федерере: он лучший посол тенниса. Никто не может играть в теннис, как он

Французский тренер Патрик Муратоглу прокомментировал завершение карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Я думаю, что Роджер — лучший посол тенниса. Он играет в теннис так, как все хотели бы играть, но никто не может играть в теннис, как он, и никто, вероятно, никогда не будет играть в теннис так, как это было. Когда вы смотрите на игру Роджера, первое, что вы видите, это невероятный талант и гибкость, но несколько других парней тоже играли с невероятной гибкостью и талантом. Эти парни никогда не выигрывали турниры «Большого шлема». Он выиграл 20. Почему? Потому что он невероятный боец, он всегда думал о каждом очке в каждом матче, и он настоящий боец», — сказал Муратоглу в своих социальных сетях.