Феликс Оже-Альяссим обыграл Миомира Кецмановича на Кубке Дэвиса

13-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл серба Миомира Кецмановича в рамках Кубка Дэвиса.

Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Кецмановича ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух. Оже-Альяссим 13 раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.

Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.