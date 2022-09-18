Алькарас эмоционально отреагировал на выход Испании в финальный этап Кубка Дэвиса

Победитель Открытого чемпионата США и первый номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас поделился мыслями о выходе своей сборной в финальный этап Кубка Дэвиса, который пройдёт в Малаге с 22 по 27 ноября.

«Следующая остановка: Малага! Давай, команда! Поехали! Всем отличной недели после квалификации в финальный этап! Спасибо Валенсии за постоянную поддержку!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Сборная Испании на групповом этапе Кубка Дэвиса расправилась с командами Сербии и Южной Кореи, уступив Канаде. 19-летний Карлос Алькарас в двух сетах выиграл у Квон Сон У — 6:4, 7:6 (7:1) и в трёх партиях потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 2:6.