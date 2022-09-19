Карловский — на снимок Павлюченковой: опять «типо в зале» фоткаешься?

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала.

«Подпишите это… Только неверные ответы», — написала Павлюченкова под фото, добавив эмодзи «чертёнок».

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

На пост отреагировал российский теннисист Евгений Карловский. «Опять «типо в зале» фоткаешься?» — написал Карловский в комментариях. «С тебя пример беру!» — ответила ему Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 178-е место.