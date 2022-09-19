Карловский — на снимок Павлюченковой: опять «типо в зале» фоткаешься?

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала.
«Подпишите это… Только неверные ответы», — написала Павлюченкова под фото, добавив эмодзи «чертёнок».
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
На пост отреагировал российский теннисист Евгений Карловский. «Опять «типо в зале» фоткаешься?» — написал Карловский в комментариях. «С тебя пример беру!» — ответила ему Павлюченкова.
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 178-е место.
- 19 сентября 2022
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