Отстранённая от текущего розыгрыша сборная России потеряла 2 места в рейтинге Кубка Дэвиса
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Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса. Ранее состоялся групповой этап финальной стадии турнира, по итогам которого образовались четвертьфинальные пары. Плей-офф соревнований пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Напомним, действующие чемпионы Кубка Дэвиса сборная России отстранены от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.
Кубок Дэвиса. Рейтинг стран на 20 сентября 2022 года
1. Хорватия – 938,38 очка
2. Испания – 693,25
3. Франция – 628
4. США – 490,34
5. Германия – 485,09
6. Канада – 459,75
7. Италия – 445
8. Великобритания – 398
9. (11) Сербия – 388,25
10. (9) Казахстан – 378,13
11. (15) Австралия – 366,25
16. (14) Россия – 337,75.
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