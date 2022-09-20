Отстранённая от текущего розыгрыша сборная России потеряла 2 места в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован обновлённый рейтинг Кубка Дэвиса. Ранее состоялся групповой этап финальной стадии турнира, по итогам которого образовались четвертьфинальные пары. Плей-офф соревнований пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

Напомним, действующие чемпионы Кубка Дэвиса сборная России отстранены от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.

Кубок Дэвиса. Рейтинг стран на 20 сентября 2022 года

1. Хорватия – 938,38 очка

2. Испания – 693,25

3. Франция – 628

4. США – 490,34

5. Германия – 485,09

6. Канада – 459,75

7. Италия – 445

8. Великобритания – 398

9. (11) Сербия – 388,25

10. (9) Казахстан – 378,13

11. (15) Австралия – 366,25

16. (14) Россия – 337,75.