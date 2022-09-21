Рафаэль Надаль — о Кубке Лэйвера: хэй, я приеду завтра. Ждите

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на видеообращение серба Новака Джоковича и итальянца Маттео Берреттини к болельщикам с арены O2 в Лондоне (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт Кубок Лэйвера – 2022.
Джокович и Берреттини в шуточной манере делились настроем на турнир и «проводили разведку» корта для сборной Европы.
«Хэй… Я приеду завтра… Приземлюсь в Лондоне утром… Ждите меня», — написал Надаль в социальных сетях, добавив эмодзи «бицепс» и «подмигивающий смайлик».
За сборную Европы также сыграют швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.
- 21 сентября 2022
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