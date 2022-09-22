Рууд станет четвёртой подряд второй ракеткой мира, выступающей на Кубке Лэйвера

Кубок Лэйвера – 2022, который состоится с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания), отметился интересным достижением, связанным с рейтингом участников турнира.

Норвежский теннисист Каспер Рууд, который примет участие в соревновании, станет четвёртым подряд игроком, выступившим на турнире в качестве второй ракетки мира. Ранее с аналогичным местом в рейтинге ATP в турнире принимали участие Даниил Медведев (2021), Рафаэль Надаль (2019), Роджер Федерер (2018). В 2017 году самым высокорейтинговым теннисистом, который выступал в Кубке Лэйвера был Рафаэль Надаль, на тот момент занимавший первую строчку в мужском мировом рейтинге.

За сборную Европы на турнире сыграют испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.



Сборная мира выглядит следующим образом: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США).