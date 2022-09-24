Федерер расплакался после прощального матча в карьере

41-летний швейцарец Роджер Федерер дал волю эмоциям после прощания с профессиональным теннисом. В ночь на 24 сентября в Лондоне он провёл последний матч в профессиональной карьере – в паре с испанцем Рафаэлем Надалем уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку на Кубке Лэйвера.

Сразу после окончания матча Федерер плакал. Затем он вновь не справился с эмоциями во время церемонии прощания. Плакал и его партнёр по корту Рафаэль Надаль.

кадр из трансляции

Игра Кубка Лэйвера завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11. Обменявшись сетами, соперники определяли судьбу встречи в чемпионском тай-брейке, где сильнее в этот вечер оказались Тиафо и Сок.

кадр из трансляции

Этот матч был последним в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил, что заканчивает после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.