Федерер расплакался после прощального матча в карьере

41-летний швейцарец Роджер Федерер дал волю эмоциям после прощания с профессиональным теннисом. В ночь на 24 сентября в Лондоне он провёл последний матч в профессиональной карьере – в паре с испанцем Рафаэлем Надалем уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку на Кубке Лэйвера.
Сразу после окончания матча Федерер плакал. Затем он вновь не справился с эмоциями во время церемонии прощания. Плакал и его партнёр по корту Рафаэль Надаль.
кадр из трансляции
Игра Кубка Лэйвера завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11. Обменявшись сетами, соперники определяли судьбу встречи в чемпионском тай-брейке, где сильнее в этот вечер оказались Тиафо и Сок.
кадр из трансляции
Этот матч был последним в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» объявил, что заканчивает после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.
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