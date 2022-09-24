Остапенко вышла в финал турнира в Сеуле на отказе Радукану. Елена сразится с Александровой

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 19-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) на отказе соперницы.

В полуфинале соревнований Остапенко (1) встречалась с чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану (6). Первый сет со счётом 6:4 выиграла Радукану, второй – со счётом 6:3 Остапенко. В решающей партии Остапенко повела 3:0, после чего британка отказалась от продолжения матча.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Радукану два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За титул в Сеуле Остапенко сразится с россиянкой Екатериной Александровой (2).