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Синнер возглавил посев турнира в Софии. Вавринка сразится с Фоньини на старте соревнований

Синнер возглавил посев турнира в Софии. Вавринка сразится с Фоньини на старте соревнований
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Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

Возглавил посев соревнований 11-я ракетка мира, действующий чемпион итальянец Янник Синнер. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет либо с квалифаером, либо с португальцем Нуну Боргесом. Второй номер посева – у испанца Пабло Карреньо-Бусты. Его первым соперником станет либо Марк-Андреа Хюслер (Швейцария), либо один из победителей квалификации.

Также первый раунд турнира пропустят болгарин Григор Димитров (3) и итальянец Лоренцо Музетти (4).

Интересные противостояния первого круга турнира в Софии:

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Фабио Фоньини (Италия);
Фернандо Вердаско (Испания) – Николоз Басилашвили (Грузия, 6);
Илья Ивашко (Беларусь) – Микаэль Имер (Швеция);
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 5);
Джек Дрэйпер (Великобритания, 7) – Душан Лайович (Сербия).

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