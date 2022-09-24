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Лоренцо Сонего вышел в финал турнира в Метце, обыграв Хуркача

Лоренцо Сонего вышел в финал турнира в Метце, обыграв Хуркача
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (63-й в рейтинге АТР) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв 10-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача.

Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. На счету Хуркача пять эйсов, ни одной двойной ошибки, ни одного брейк-пойнта. Сонего однажды подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал свой единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале итальянец встретится с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Бублик (Казахстан). По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда.

Метц. 1/2 финала
24 сентября 2022, суббота. 15:10 МСК
Лоренцо Сонего
65
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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