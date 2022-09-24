Александр Бублик на отказе Вавринки вышел в финал турнира в Метце

44-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) на отказе швейцарца Стэна Вавринки.

В первом сете при счёте 2:1 в пользу Бублика Вавринка не смог продолжить поединок. По пути к финалу Александр обыграл француза Эвана Фурнесса, финна Эмиля Руусувуори, датчанина Хольгера Руне.

В финале Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (63-й в рейтинге АТР), который, в свою очередь, в полуфинале обыграл 10-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача. По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда.

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач, который уже не сможет защитить свой трофей.