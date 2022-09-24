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Александр Бублик на отказе Вавринки вышел в финал турнира в Метце

Александр Бублик на отказе Вавринки вышел в финал турнира в Метце
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44-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) на отказе швейцарца Стэна Вавринки.

В первом сете при счёте 2:1 в пользу Бублика Вавринка не смог продолжить поединок. По пути к финалу Александр обыграл француза Эвана Фурнесса, финна Эмиля Руусувуори, датчанина Хольгера Руне.

В финале Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (63-й в рейтинге АТР), который, в свою очередь, в полуфинале обыграл 10-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача. По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда.

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач, который уже не сможет защитить свой трофей.

Метц. 1/2 финала
24 сентября 2022, суббота. 17:05 МСК
Стэн Вавринка
284
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
1 		   
2 		   
         
Александр Бублик
44
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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