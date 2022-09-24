Винус Уильямс рассказала, с какой теннисисткой мечтает сыграть в парном разряде
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс назвала лучшую партнёршу в парном разряде.
«Как только вы играете с Сереной, трудно найти лучшего партнёра! Было бы здорово сыграть с Эшли Барти. Но ещё удивительнее было бы сыграть с Алтеей Гибсон. Серена, конечно же, моя лучшая подружка», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
В одиночном разряде Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз. В парном разряде она выигрывала «Ролан Гаррос» два раза, Australian Open — четыре раза, Уимблдон — шесть раз, US Open — дважды.
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