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Джокович в двух сетах уступил Оже-Альяссиму. Сборная мира повела 10:8 на Кубке Лэйвера

Джокович в двух сетах уступил Оже-Альяссиму. Сборная мира повела 10:8 на Кубке Лэйвера
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Сербский теннисист Новак Джокович, представляющий команду Европы, в двух сетах потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (команда мира) в заключительный день Кубка Лэйвера. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена. Центральный корт».

Матч завершился победой Оже-Альяссима со счётом 6:3, 7:6 (7:3). На счету Джоковича две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов, допустил одну ошибку на подаче и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2022, воскресенье. 16:25 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В заключительный день Кубка Лэйвера также пройдут матчи между греком Стефаносом Циципасом и американцем Фрэнсисом Тиафо и норвежцем Каспером Руудом и представителем США Тейлором Фритцем. Сборная мира ведёт 10:8 в противостоянии с командой Европы.

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