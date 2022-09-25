Джокович в двух сетах уступил Оже-Альяссиму. Сборная мира повела 10:8 на Кубке Лэйвера

Сербский теннисист Новак Джокович, представляющий команду Европы, в двух сетах потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (команда мира) в заключительный день Кубка Лэйвера. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена. Центральный корт».

Матч завершился победой Оже-Альяссима со счётом 6:3, 7:6 (7:3). На счету Джоковича две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Оже-Альяссим выполнил 11 эйсов, допустил одну ошибку на подаче и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В заключительный день Кубка Лэйвера также пройдут матчи между греком Стефаносом Циципасом и американцем Фрэнсисом Тиафо и норвежцем Каспером Руудом и представителем США Тейлором Фритцем. Сборная мира ведёт 10:8 в противостоянии с командой Европы.