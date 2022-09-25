Вот это сенсация! На Кубке Лэйвера «европейцам» не помогла даже «Большая четвёрка»

На лондонской «О2-Арене» завершился пятый по счёту розыгрыш Кубка Лэйвера, который прежде всего запомнится проводами из тенниса 20-кратного чемпиона «Шлемов» Роджера Федерера. Знаменитый швейцарец является основателем, вдохновителем и одним из постоянных участников этого соревнования. В пятницу Роджер сыграл за команду Европы в парной комбинации с Рафаэлем Надалем, после чего попрощался с теннисом. Слёзы стояли не только на глазах у публики, которая боготворит Роджера, но и у самого теннисиста, а также у его многолетнего соперника и партнёра по заключительному матчу – испанца Надаля.

Регламент турнира остаётся неизменным все эти годы. В течение трёх дней две сборные – Европы и остального мира – сражаются друг с другом в одиночных и парных поединках, и победительницей становится команда, набравшая больше очков. Каждый день проводятся три одиночки и одна пара, за матчи пятницы начисляется по одному очку, за субботу – по два и за воскресенье — по три. Нетрудно подсчитать, что на кону 24 очка, и команда, набравшая 13 баллов, досрочно становится чемпионом. Все эти годы неизменно побеждали «европейцы». В 2021 году среди триумфаторов были и россияне – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Кстати, в том розыгрыше сборная Европы буквально разгромила соперников – 14:1.

Ради проводов Федерера из тенниса в Лондон приехала вся Big-4 в полном составе – сам Роджер, а также Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Все они были первыми ракетками мира, а на четверых завоевали 66 «Шлемов»: Надаль – 22, Джокович – 21, Федерер – 20, Маррей – 3. Кроме них за «европейцев» также выступали норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри. Традиционно капитаном сборной Европы выступил швед Бьорн Борг, а сборную мира возглавил американец Джон Макинрой. В его команду вошли Фрэнсис Тиафо, Джек Сок, Томми Пол и Тейлор Фритц из США, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минор и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Главным событием пятницы стали, конечно, проводы Федерера из тенниса, но нельзя забывать и про спортивную составляющую. Рууд и Циципас принесли Европе два очка, но затем проиграли Маррей и пара Федерер/Надаль, после чего первый день завершился вничью – 2:2. В субботу в борьбу вступили Новак Джокович и Маттео Берреттини, которые выиграли и свои одиночки, и совместную пару. Единственную победу сборной мира принёс Тейлор Фритц в противостоянии с Кэмероном Норри. День закончился со счётом 6:2, а общее положение в пользу Европы стало 8:4.

В воскресенье возмутителем спокойствия стал Феликс Оже-Альяссим, проигравший накануне Берреттини. На сей раз канадец вместе с Джеком Соком победил в паре Берреттини и Маррея, а затем в одиночке Феликс, в общем-то, сенсационно остановил Новака Джоковича – 6:3, 7:6. Так сборная мира вышла вперёд – 10:8 — и оказалась в одной победе от общего успеха в матче. Сражаться на корт вышли Циципас и Тиафо. Стефанос уверенно взял первый сет – 6:1, во втором ни одного брейка не было, и судьба партии решилась на тай-брейке, во время которого грек не реализовал четыре матчбола и уступил – 6:7 (11:13). И в седьмой раз за три дня матча судьба поединка решалась на чемпионском тай-брейке. Там Циципас сразу оказался в роли догоняющего и, как ни старался, всё равно проиграл – 8:10.

Сборная Европы – сборная мира. День второй – 8:4 (6:2).

Берреттини – Оже-Альяссим – 7:6 (13:11), 4:6, [10:7].

Норри – Фритц – 1:6, 6:4, [8:10].

Джокович – Тиафо – 6:1, 6:3.

Берреттини/Джокович – де Минор/Сок – 7:5, 6:2.



Сборная Европы – сборная мира. День третий – 8:13 (0:9).

Берреттини/Маррей – Оже-Альяссим/Сок – 6:2, 3:6, [8:10].

Джокович – Оже-Альяссим – 3:6, 6:7 (3:7).

Циципас – Тиафо – 6:1, 6:7 (11:13), [8:10].

Рууд – Фритц – отменён.

Вот так впервые в истории Кубка Лэйвера сборная Европы оказалась проигравшей. «Европейцам» не помогла даже «Большая четвёрка» в полном составе – Федерер, Надаль, Джокович и Маррей. Теперь турнир из Европы в следующем году снова переедет в Америку. Ранее соревнования проводились в Праге, Чикаго, Женеве, Бостоне, сейчас в Лондоне, а в 2023-м шестой по счёту розыгрыш пройдёт в Ванкувере.