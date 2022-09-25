Самсонова — о своём отстранении от Уимблдона: политика не должна вмешиваться в спорт

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 30-ю строчку в женском мировом рейтинге, высказалась о своей победе на турнире в Токио и прокомментировала отстранение российских и белорусcких спортсменов от Уимблдона.

«Это потрясающе. Думаю, мне нужно немного времени, чтобы осознать свою победу, но это невероятно. Сегодня матч был довольно нервным. Я была действительно готова физически, но морально устала, потому что каждый день играла в одиночном и парном разрядах. Очень довольна тем, как справлялась с давлением.



Уимблдон для меня — лучший турнир. Я люблю его. Новость об отстранении действительно повлияла на меня. У меня был месяц без соревнований, поэтому подумала — давайте работать. Я не согласна с тем, что политика должна вмешиваться в спорт, потому что это несправедливо», — приводит слова Самсоновой AP News.