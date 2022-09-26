Энди Маррей: не хочу и не заслуживаю прощального матча как у Федерера

Британский теннисист Энди Маррей высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера.

«Я точно не хочу и не заслуживаю таких проводов. Роджер это заслужил, и здорово, что все смотрели с трибун, их присутствие сделало этот вечер особенным. Я не планирую подобного прощального матча. Наверное, объявлю, когда сыграю свой последний турнир, но когда это будет, не знаю.



Перед пятницей я несколько дней много думал про последние 10-15 лет – больше, чем раньше. Когда у меня были травмы, я не знал, буду ли играть, и размышлял об этом со своей точки зрения. Возможно, если посмотреть шире, подумать о том, что Роджер сделал для тенниса, что сделали Рафа и Новак, а также о том, каким был этот период, то это было особенное время», — сказал Маррей на пресс-конференции.