Федерер назвал Бьорна Борга королём и сказал, что приедет на следующий Кубок Лэйвера
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший карьеру на Кубке Лэйвера, подвёл итоги турнира.
«Я не ожидал, что буду говорить, поэтому не подготовил речь (смеётся). Я наслаждался каждой минутой. Поздравляю сборную мира с невероятным камбэком. Хорошая работа, Джон Макинрой. Это было здорово и эмоционально. Не могу выразить свою благодарность моей команде. Бьорн Борг, ты король, я люблю тебя. С нетерпением жду следующего сезона, я буду там», — сказал Федерер на церемонии награждения.
Швейцарец также выразил уважение Роду Лэйверу и всем организаторам, которые сделали турнир лучше. Кубок Лэйвера впервые в своей истории выиграла сборная мира, победив команду Европы по итогам трёх дней соревнований — 13:8.
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