Тиафо: извинился ли я перед Федерером за победу в его прощальном матче? Категорически нет

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, принёс ли он извинения швейцарцу Роджеру Федереру за победу над ним в прощальном матче.

«Извинился ли я перед Роджером за то, что обыграл его в пятницу в его прощальном матче? Категорически нет. Я хочу видеть его в лучах славы, но я не собираюсь извиняться перед ним. Это ему есть за что извиняться за последние 24 года, после того как он обыграл всех в туре.



Нет, я не буду извиняться, но я скажу спасибо за то, что пригласили меня принять участие в этом удивительном событии. Вы знаете, что Роджер сделал для игры, и за это я тоже скажу спасибо. Он классный игрок. Счастлив, что знаю его, что могу называть его другом и коллегой. Желаю ему всего лучшего в его новой жизни. Но я точно не буду извиняться», — сказал Тиафо на пресс-конференции.