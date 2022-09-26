Чемпионская гонка ATP: Карацев потерял четыре позиции, два россиянина в топ-10

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга. Аслан Карацев опустился на четыре строчки.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP от 26 сентября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6640.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4885.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4630.
5. Даниил Медведев (Россия) — 3375.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 3055
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2860.
8. Александр Зверев (Германия) — 2700.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2635.
10. Тейлор Фритц (США) — 2385…
17. Карен Хачанов (Россия) — 1855…
60. (56) Аслан Карацев (Россия) — 735…
94. (92) Павел Котов (Россия) — 509…
98. (95) Роман Сафиуллин (Россия) — 496.
- 26 сентября 2022
-
11:39
-
10:59
-
10:44
-
10:33
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
09:14
-
08:28
-
08:03
-
07:44
-
07:39
-
02:17
-
00:41
-
00:33
-
00:03
-
00:03
- 25 сентября 2022
-
23:25
-
22:39
-
22:27
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
20:47
-
20:37
-
20:15
-
20:07
-
20:07
-
18:56
-
18:56
-
18:41
-
18:12
-
17:58