Чемпионская гонка ATP: Карацев потерял четыре позиции, два россиянина в топ-10

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга. Аслан Карацев опустился на четыре строчки.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP от 26 сентября



1. Карлос Алькарас (Испания) — 6640.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4885.

4. Стефанос Циципас (Греция) — 4630.

5. Даниил Медведев (Россия) — 3375.

6. Андрей Рублёв (Россия) — 3055

7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2860.

8. Александр Зверев (Германия) — 2700.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2635.

10. Тейлор Фритц (США) — 2385…

17. Карен Хачанов (Россия) — 1855…

60. (56) Аслан Карацев (Россия) — 735…

94. (92) Павел Котов (Россия) — 509…

98. (95) Роман Сафиуллин (Россия) — 496.