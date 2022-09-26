Надаль: я сохранил футболку Роджера, в которой он прервал мою серию из 81 победы на грунте
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что чувствовал после финального матча с Роджером Федерером на турнире в Гамбурге (2007). Швейцарец одержал победу со счётом 2:6, 6:2, 6:0 и прервал серию из 81 победы Надаля на грунтовых кортах.
«Это был очень важный рекорд для меня. 81 матч подряд без поражений на грунте. Мы закончили игру, и когда оба дошли до раздевалки, я ушёл к себе. Затем, перед тем как идти на пресс конференцию, увидел, что он принимает душ, и сказал: «Не мог бы ты оставить мне футболку, в которой переиграл меня». Я сохранил футболку на память», — приводит слова Надаля Marca.
До матча в Гамбурге Рафаэль Надаль не проигрывал на грунте более двух лет (8 апреля, 2005 поражение от россиянина Игоря Андреева).
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