Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Тель-Авиве

Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Тель-Авиве
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в первом же матче на турнире ATP в Тель-Авиве (Израиль). Соперником Карацева, занимающего 39-е место в рейтинге ATP, был представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри (87). Россиянин проиграл Этчеверри со счётом 2:6, 7:6 (7:0), 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты.

На счету Карацева 10 подач навылет и пять двойных ошибок. Российский спортсмен реализовал только два брейк-пойнта из девяти (процент реализации составил 22%). На счету его соперника семь эйсов, одна ошибка на подаче и пять использованных брейк-пойнтов из 13 (38%).

Во втором круге турнира в Тель-Авиве Этчеверри сразится с другим россиянином Романом Сафиуллиным.

Тель-Авив. 1-й круг
27 сентября 2022, вторник. 13:50 МСК
Томас Мартин Этчеверри
87
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 0 6
2 		7 7 4
         
Аслан Карацев
39
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022