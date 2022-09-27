Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение в первом же матче на турнире ATP в Тель-Авиве (Израиль). Соперником Карацева, занимающего 39-е место в рейтинге ATP, был представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри (87). Россиянин проиграл Этчеверри со счётом 2:6, 7:6 (7:0), 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты.

На счету Карацева 10 подач навылет и пять двойных ошибок. Российский спортсмен реализовал только два брейк-пойнта из девяти (процент реализации составил 22%). На счету его соперника семь эйсов, одна ошибка на подаче и пять использованных брейк-пойнтов из 13 (38%).

Во втором круге турнира в Тель-Авиве Этчеверри сразится с другим россиянином Романом Сафиуллиным.