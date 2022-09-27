Медведев, Рублёв, Хачанов, Циципас, Синнер и другие заявились на октябрьский турнир в Вене

Опубликован заявочный лист на турнир категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 24 по 30 октября. Его действующим чемпионом является олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев.

В соревнованиях планируют принять участие три россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Заявочный лист на турнир в Вене:

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Кэмерон Норри (Великобритания)

Андрей Рублёв (Россия)

Янник Синнер (Италия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Тейлор Фритц (США)

Маттео Берреттини (Италия)

Диего Шварцман (Аргентина)

Карен Хачанов (Россия)

Фрэнсис Тиафо (США)

Григор Димитров (Болгария)

Денис Шаповалов (Канада)

Даниэль Эванс (Великобритания)

Борна Чорич (Хорватия)

Томми Пол (США)

Гаэль Монфис (Франция)

Николоз Басилашвили (Грузия)

Доминик Тим (Австрия).