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Джанлуиджи Буффон посетил теннисный турнир в Парме. Мария Саккари подарила ему ракетку

Джанлуиджи Буффон посетил теннисный турнир в Парме. Мария Саккари подарила ему ракетку
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Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Парму», стал гостем теннисного турнира категории WTA-250 в Парме (Италия). Соревнования проходят на грунтовом покрытии и продлятся до первого октября.

Буффон встретился с первой сеяной соревнований, седьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Саккари подарила Буффону теннисную ракетку со своим автографам, а Джанлуиджи – свою футболку.

Фото: WTA

Фото: WTA

Фото: WTA

Ранее Саккари успешно преодолела первый круг турнира в Парме. В стартовом матче она обыграла представительницу Украины Катерину Байндль со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3. В следующем раунде Мария сразится с Аранчей Рус из Нидерландов.

Призовой фонд турнира в Парме составил € 251 750.

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