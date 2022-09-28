Анастасия Павлюченкова опубликовала совместное фото с Динарой Сафиной

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях совместное фото с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной. Теннисистки встретились в ресторане японской кухни.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

31-летняя Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 178-е место.

36-летняя Сафина – трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема». Она дважды доходила до решающей стадии Открытого чемпионата Франции, а именно в 2008 и 2009 годах. В первом случае она проиграла Ане Иванович из Сербии, а во втором — своей соотечественнице Светлане Кузнецовой. В финале Australian Open — 2009 Сафина уступила американке Серене Уильямс.