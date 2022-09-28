Роджер Федерер обратился к Касперу Рууду

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обратился к второму номеру рейтинга ATP норвежцу Касперу Рууду. Ранее Рууд написал пост, посвящённый выступлению сборной Европы на Кубке Лэйвера. Для 41-летнего Федерера этот турнир стал прощальным.

«Отличная неделя, друг. Желаю удачи на турнирах в Азии», — написал Федерер в своих социальных сетях, обращаясь к Рууду.

Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года 23-летний Каспер Рууд дошёл до финала, где проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, который после этого впервые возглавил рейтинг ATP. Это уже второй выход Рууда в финал ТБШ. На «Ролан Гаррос» 2022 года он проиграл Рафаэлю Надалю.

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