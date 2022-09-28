Билли Джин Кинг обратилась к Симоне Халеп

12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Билли Джин Кинг обратилась к двукратной победительнице мэйджоров румынке Симоне Халеп. Она поздравила её с днём рождения. Вчера, 27 сентября, Халеп исполнился 31 год.

«Поздравляю с днём рождения двукратную чемпионку «Шлемов» Симону Халеп! Надеюсь, ты вернёшься на корт в 2023-м», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.

Ранее Симона Халеп сообщила, что больше не будет выступать в сезоне-2022 и сосредоточится на подготовке к 2023 году. В своём заявлении Халеп отметила, что ментально истощена после Открытого чемпионата США. Напомним, Симона сенсационно проиграла в первом раунде US Open.

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