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Остапенко проиграла Канепи на старте турнира в Таллине, отдав решающий сет со счётом 0:6

Остапенко проиграла Канепи на старте турнира в Таллине, отдав решающий сет со счётом 0:6
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония).

В стартовом матче Остапенко (5) проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи (32-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 0:6. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Остапенко один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Канепи шесть эйсов, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Канепи сыграет с американкой Энн Ли.

Призовой фонд турнира в Таллине составил € 251 750. Возглавила посев соревнований четвёртая ракетка мира Анетт Контавейт.

Таллин. 1-й круг
28 сентября 2022, среда. 18:15 МСК
Кайя Канепи
32
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 0
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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