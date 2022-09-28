Остапенко проиграла Канепи на старте турнира в Таллине, отдав решающий сет со счётом 0:6

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 17-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония).

В стартовом матче Остапенко (5) проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи (32-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 0:6. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Остапенко один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Канепи шесть эйсов, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Канепи сыграет с американкой Энн Ли.

Призовой фонд турнира в Таллине составил € 251 750. Возглавила посев соревнований четвёртая ракетка мира Анетт Контавейт.