Бублик: не хочу, чтобы сын был теннисистом, у меня не было выбора

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, каких принципов воспитания придерживается. В августе 2022 года Александр впервые стал отцом.
«Я не хочу, чтобы мой сын был теннисистом, у меня не было выбора. Мой отец сказал мне играть, и моя мать поддержала его, поэтому я играл. Мне было всего два года, но вопрос о том, хочу ли я быть теннисистом, никогда не поднимался. В моей семье было так.
Стану ли я направлять сына? Если увижу, что он в чём-то хорош, то да, потому что он ребёнок. Он понятия не имеет. Мне 25. Теперь я понял, что семь лет назад был очень глупым. Мне было 18, я уже играл в топ-100. Так что, конечно, вы должны говорить своим детям, что делать. Но если вы дадите им свободу, то увидите, какими они станут», — приводит слова Бублика Clay Tenis.
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