«Вы должны уважать каждого». Мария Саккари раскритиковала СМИ за отношение к теннисистам

Седьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари эмоционально высказалась о критике со стороны журналистов.

Это случилось после победы Саккари во втором круге турнира категории WTA-250, который проходит в Парме (Италия). Первая сеяная Саккари со счётом 3:6, 6:2, 6:3 обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус. За место в четвертьфинале Мария сразится с Мариной Заневской из Бельгии.

«Уровень WTA очень высок, но я не согласна с журналистами в «Твиттере», которые обвиняют игроков, не будучи в их положении. Это поверхностная критика. Они не знают, насколько тяжела эта жизнь. Вы должны уважать всех игроков, потому что не знаете, через что они проходят», — сказала Саккари в послематчевом интервью.