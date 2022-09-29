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10-я ракетка мира Янник Синнер без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Софии

10-я ракетка мира Янник Синнер без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Софии
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария), обыграв португальца Нуну Боргеса.

Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Боргеса три эйса, две двойные ошибки и ноль брейк-пойнтов. Синнер 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.

В четвертьфинале Синнер встретится с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Фернандо Вердаско (Испания).

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в прошлом году обыграл в финале француза Гаэля Монфиса.

София. 2-й круг
29 сентября 2022, четверг. 18:10 МСК
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Нуну Боргес
93
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес
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