10-я ракетка мира Янник Синнер без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Софии
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария), обыграв португальца Нуну Боргеса.
Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Боргеса три эйса, две двойные ошибки и ноль брейк-пойнтов. Синнер 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.
В четвертьфинале Синнер встретится с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Фернандо Вердаско (Испания).
Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в прошлом году обыграл в финале француза Гаэля Монфиса.
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