Видео: Джокович забыл о своей подаче и засмущался после напоминания судьи

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» Новак Джокович (седьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл представителя Канады Вашека Поспишила (149-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). При счёте 7:6 (7:5), 5:3 в свою пользу серб забыл о том, что должен сразу же подавать после гейма соперника. Он сел на скамейку, начал разговаривать и только после напоминания судьи отправился на свою половину корта.

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В полуфинале турнира в Тель-Авиве Новак Джокович сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который оказался сильнее француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 6:1. В другом матче 1/2 финала встретятся хорват Марин Чилич и представитель Франции Констан Летьен.