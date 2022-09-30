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Доминик Тим: я снова конкурентоспособен. Форхенд выглядит грозно. Цель в 2022-м — топ-100

Доминик Тим: я снова конкурентоспособен. Форхенд выглядит грозно. Цель в 2022-м — топ-100
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Победитель Открытого чемпионата США австриец Доминик Тим рассказал о планах на концовку сезона.

«Я снова конкурентоспособен, я достиг этой цели. Цель — к концу года попасть в топ-100. Если нужно, я пройду квалификацию на Australian Open. Нужно отпустить ручник, принимать правильные решения в стрессовых ситуациях. Вы должны заново учиться этому после такого длительного перерыва. Меньше взлётов и падений, уровень концентрации должен сохраняться дольше.

Самое главное — практика. В любом случае удар слева снова выглядит грозно, подача работает, есть возможности для улучшения удара справа и подачи. Ставлю себе максимум семь из десяти баллов. До июня шёл не в том направлении, а потом всё изменилось. У меня всегда были хорошие физиотерапевты, поэтому с физической формой всё в порядке. Конечно, в 30 лет становится заметен тот или иной недуг в организме, но я могу играть матчи каждый день», — цитирует Тима Standart.

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Теги Теннис ATP Доминик Тим •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Standard

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