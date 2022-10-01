Даниил Медведев: состав турнира в Астане, как на «Мастерсах» или турнирах «Большого шлема»

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Соревнования пройдут с 3 по 9 октября.

«Состав выглядит очень сильным, как на «Мастерсах» или турнирах «Большого шлема». Однозначно, все матчи будут зрелищными и бескомпромиссными. Постараюсь сконцентрироваться на своей игре, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке», — приводит слова Медведева Федерация тенниса Казахстана.

Медведев принял участие в жеребьёвке турнира. В матче первого круга второй сеяный Медведев сразится с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.