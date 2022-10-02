Анна Блинкова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Остраве
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24-летняя российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который пройдёт с 3 по 9 октября.
В финале квалификации Блинкова (11) обыграла представительницу Германии Тамару Корпач (6) со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Корпач ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Соперница Блинковой в первом круге определится позднее, по итогам распределения квалифаеров по сетке.
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.
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