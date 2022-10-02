Новак Джокович: всегда хочется прогрессировать, когда есть такие парни, как Алькарас
Поделиться
Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о смене поколений и своём желании прогрессировать в туре.
«Я всегда открыт для экспериментов и пробую что-то новое. Меня вдохновляет новое поколение звёзд, которые меняют теннис. Стараюсь делать что-то новое, потому что всегда хочу прогрессировать. Особенно когда есть такие парни, как Алькарас, которые полны сил и адреналина. Поэтому всегда нужно придумывать, как стать лучше и подняться на более высокий уровень», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Новак Джокович сыграет в финальном матче турнира в Тель-Авиве с представителем Хорватии Марином Чиличем. Встреча начнётся не ранее 18:30 мск. В полуфинале серб одолел россиянина Романа Сафиуллина.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41
-
13:26
-
13:08
-
12:29
-
12:01
-
11:52
-
10:58
-
10:49
-
10:23
-
09:46
-
09:26
-
09:14
-
00:55
-
00:20
- 1 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:31
-
22:17
-
21:34
-
21:14
-
20:56
-
20:35
-
20:11
Партнерский контент