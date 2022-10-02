Новак Джокович: всегда хочется прогрессировать, когда есть такие парни, как Алькарас

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о смене поколений и своём желании прогрессировать в туре.

«Я всегда открыт для экспериментов и пробую что-то новое. Меня вдохновляет новое поколение звёзд, которые меняют теннис. Стараюсь делать что-то новое, потому что всегда хочу прогрессировать. Особенно когда есть такие парни, как Алькарас, которые полны сил и адреналина. Поэтому всегда нужно придумывать, как стать лучше и подняться на более высокий уровень», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович сыграет в финальном матче турнира в Тель-Авиве с представителем Хорватии Марином Чиличем. Встреча начнётся не ранее 18:30 мск. В полуфинале серб одолел россиянина Романа Сафиуллина.