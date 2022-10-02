Новак Джокович — о своей силе духа: я знаю, каково это — ничего не иметь

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что сформировало его силу духа.
«Думаю, во многом это связано с тем, в какой среде я рос. Как я уже говорил, я рос в 90-е годы в Сербии в условиях войн, санкций и трудностей для жизни. Мои родители многое перенесли, чтобы просто иметь возможность кормить нас. Мне посчастливилось войти в этот вид спорта, который всегда стоил недёшево. Я влюбился в теннис, и мои родители сильно мне помогли, хотя для них это было чрезвычайно сложно.
Это формируется на основе осознания жизни и прошлых обстоятельств, понимания того, каково это – ничего не иметь. Это мотивирует вас уважать всё, что вы получаете, с более позитивным и скромным отношением», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
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