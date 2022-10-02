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«Я не буду отвечать. Это личное». Свёнтек возмутилась вопросами журналистки

«Я не буду отвечать. Это личное». Свёнтек возмутилась вопросами журналистки
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек во время интервью польскому изданию осталась недовольна вопросами журналистки Марты Кельчик.

После нескольких фраз про карьеру представитель СМИ спросила о новой квартире Иги. Журналистка поинтересовалась, кто будет соседом Свёнтек и где находится новое место жительства, а также спросила о водительских правах польской спортcменки. Sport.pl отмечает, что теннисистка не скрывала своего возмущения.

«Я не буду отвечать. Это личное. Хоть тут я немного сохраню приватность и не расскажу что-то. Но у меня уже несколько месяцев есть водительские права, и я ими пользуюсь, учусь водить разные машины, поэтому набираюсь опыта. Пока нервных ситуаций в дороге у меня не было. Может быть, мне нравится водить машину», — цитирует Свёнтек Sport.pl.

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