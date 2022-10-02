«Я не буду отвечать. Это личное». Свёнтек возмутилась вопросами журналистки

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек во время интервью польскому изданию осталась недовольна вопросами журналистки Марты Кельчик.
После нескольких фраз про карьеру представитель СМИ спросила о новой квартире Иги. Журналистка поинтересовалась, кто будет соседом Свёнтек и где находится новое место жительства, а также спросила о водительских правах польской спортcменки. Sport.pl отмечает, что теннисистка не скрывала своего возмущения.
«Я не буду отвечать. Это личное. Хоть тут я немного сохраню приватность и не расскажу что-то. Но у меня уже несколько месяцев есть водительские права, и я ими пользуюсь, учусь водить разные машины, поэтому набираюсь опыта. Пока нервных ситуаций в дороге у меня не было. Может быть, мне нравится водить машину», — цитирует Свёнтек Sport.pl.
- 2 октября 2022
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41
-
13:26
-
13:08
-
12:29
-
12:01
-
11:52
-
10:58
-
10:49
-
10:23
-
09:46
-
09:26
-
09:14
-
00:55
-
00:20
- 1 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:31
-
22:17
-
21:34
-
21:14