Руне снялся с турнира в Астане. Алькарас сыграет с лаки-лузером

19-летний датский теннисист Хольгер Руне не сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В основной сетке соревнований он должен был встретиться с победителем Открытого чемпионата США и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Место Руне займёт бельгиец Давид Гоффен (лаки-лузер).
Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Даниил Медведев (2) встретится с Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.
Также Аслан Карацев выйдет на корт с китайцем Чжан Чжичжэнем, Александру Шевченко (Q) предстоит игра с итальянцем Лукой Нарди, а Павлу Котову (LL) — с Алехандро Давидович-Фокиной. Призовой фонд соревнований в Казахстане составит $ 1 900 000.
Полную сетку турнира в Астане можно посмотреть на «Чемпионате».
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