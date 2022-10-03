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Александрова одолела белоруску Азаренко в первом круге турнира в Остраве

Александрова одолела белоруску Азаренко в первом круге турнира в Остраве
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер мирового рейтинга) в трёх сетах переиграла белоруску Викторию Азаренко (24-я ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Остраве. Встреча проходила на центральном корте «Остравар Арены» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 18 минут.

Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Россиянка выполнила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Азаренко ни одного эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Екатерина Александрова встретится либо с представительницей Великобритании Эммой Радукану, либо с соотечественницей, Дарьей Касаткиной.

Острава. 1-й круг
03 октября 2022, понедельник. 14:45 МСК
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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