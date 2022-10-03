Александрова одолела белоруску Азаренко в первом круге турнира в Остраве
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер мирового рейтинга) в трёх сетах переиграла белоруску Викторию Азаренко (24-я ракетка мира) на турнире категории WTA-500 в Остраве. Встреча проходила на центральном корте «Остравар Арены» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 18 минут.
Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Россиянка выполнила 13 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Азаренко ни одного эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Екатерина Александрова встретится либо с представительницей Великобритании Эммой Радукану, либо с соотечественницей, Дарьей Касаткиной.
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