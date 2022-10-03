«Когда вы оба абсолютно безнадёжны». Зверев показал фото с братом во время готовки еды

Пятая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях забавное фото со старшим братом Мишей. В кадре Зверевы занимаются готовкой.

«Когда вы оба абсолютно безнадёжны», — подписал фото Александр.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем, немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».

В данный момент Зверев с девушкой и семьёй брата отдыхают на курорте, предположительно, немец завершил текущий сезон досрочно.