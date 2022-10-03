«Когда вы оба абсолютно безнадёжны». Зверев показал фото с братом во время готовки еды

Пятая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях забавное фото со старшим братом Мишей. В кадре Зверевы занимаются готовкой.
«Когда вы оба абсолютно безнадёжны», — подписал фото Александр.
Фото: из личного архива Александра Зверева
Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем, немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».
В данный момент Зверев с девушкой и семьёй брата отдыхают на курорте, предположительно, немец завершил текущий сезон досрочно.
- 3 октября 2022
-
19:57
-
19:57
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
18:51
-
18:34
-
18:16
-
17:16
-
17:00
-
16:54
-
16:28
-
15:53
-
15:52
-
15:25
-
15:01
-
14:37
-
13:55
-
13:34
-
13:12
-
12:58
-
12:39
-
11:59
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:10
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:17