Андрей Рублёв прокомментировал удачный старт на турнире в Астане

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Доволен первым матчем. Первым матчем после перерыва в несколько недель. Обыграл соперника, которому на US Open чуть не проиграл, и который успел сыграть два матча в квалификации, успев почувствовать какой-то ритм. Рад, что получилось выиграть в двух сетах. По сравнению с матчем на US Open, чуть увереннее себя чувствовал. В остальном, всё также: также настраивался, также выходил. Он знает мою игру, я знаю его.

Отвлекал ли шум болельщиков вовремя матча? Нет, они это делали не вовремя розыгрыша и, по большей части, шум был в сторону моей поддержки. Болельщики вели себя очень корректно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3.