Андрей Рублёв прокомментировал удачный старт на турнире в Астане

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
«Доволен первым матчем. Первым матчем после перерыва в несколько недель. Обыграл соперника, которому на US Open чуть не проиграл, и который успел сыграть два матча в квалификации, успев почувствовать какой-то ритм. Рад, что получилось выиграть в двух сетах. По сравнению с матчем на US Open, чуть увереннее себя чувствовал. В остальном, всё также: также настраивался, также выходил. Он знает мою игру, я знаю его.
Отвлекал ли шум болельщиков вовремя матча? Нет, они это делали не вовремя розыгрыша и, по большей части, шум был в сторону моей поддержки. Болельщики вели себя очень корректно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3.
- 3 октября 2022
-
20:21
-
20:19
-
19:57
-
19:57
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
18:51
-
18:34
-
18:16
-
17:16
-
17:00
-
16:54
-
16:28
-
15:53
-
15:52
-
15:25
-
15:01
-
14:37
-
13:55
-
13:34
-
13:12
-
12:58
-
12:39
-
11:59
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:10
-
09:56
-
09:39