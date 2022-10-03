Роберто Баутиста-Агут рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Оже-Альяссима в Астане

21-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над 13-м номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на старте турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу испанца.
«Я впервые в Казахстане, и я рад своей победе над игроком из ТОП-20. У меня былая хорошая тактическая и агрессивная игра. По сравнению с другими теннисными аренами, здесь на центральном корте покрытие медленное, что мне безусловно помогло, особенно, когда Феликс подавал, у него мощная подача, но мне удалось справиться с этим, наладить игру на приёме и одержать победу», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба турнира.
В следующем раунде испанца ждёт встреча с победителем матча Павел Котов (Россия, LL) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
- 3 октября 2022
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